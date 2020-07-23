- En Son Haber
- Dünyadan futbol Haberleri
- Vilarreal'in yeni hocası Emery oldu
Vilarreal'in yeni hocası Emery oldu
Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 23.07.2020 - 13:11
İspanya'da Villarreal'in yeni teknik direktörü kimin olacağı merak konusuydu. La Liga ekibi teknik direktör Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
EN SON ARSENAL'İ ÇALIŞTIRMIŞTI
2018-19 sezonu başında Arsenal'a imza atan Emery'nin Londra ekibindeki macerası 2019'un Kasım ayında sona ermişti.
Unai Emery daha önce Paris Saint-Germain, Sevilla, Spartak Moskova, Valencia, Almeria ve Lorca'yı çalıştırdı.