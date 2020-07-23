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    Vilarreal'in yeni hocası Emery oldu

    Villarreal, teknik direktör Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 13:11
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    Vilarreal'in yeni hocası Emery oldu

    İspanya'da Villarreal'in yeni teknik direktörü kimin olacağı merak konusuydu. La Liga ekibi teknik direktör Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.Vilarreal'in yeni hocası Emery oldu #1

    EN SON ARSENAL'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

    2018-19 sezonu başında Arsenal'a imza atan Emery'nin Londra ekibindeki macerası 2019'un Kasım ayında sona ermişti.

    Unai Emery daha önce Paris Saint-Germain, Sevilla, Spartak Moskova, Valencia, Almeria ve Lorca'yı çalıştırdı.

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