Vincent Aboubakar'ın performansında büyük düşüş

Beşiktaş'ta attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Vincent Aboubakar, Al Nassr kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor.

Beşiktaş'a 2016-17 sezonunda Şenol Güneş döneminde Porto'dan kiralık olarak gelen Vincent Aboubakar, o sezon şampiyonlukta büyük bir paya sahipti.

Kamerunlu futbolcu, o sezon çıktığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performansla oynayarak adından oldukça söz ettirmişti. Aboubakar, şimdilerde ise dibe vurmuş durumda.

İki senede iki şampiyonluk yaşadı

2019-20 sezonunda Porto'da kadroda fazla forma şansı bulamayan Aboubakar, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a kiralık olarak yeniden döndü. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk yaşadığı bu sezonda da Beşiktaş'a önemli katkılar sağlayan Kamerunlu golcü, o sezon 32 maçta 17 gol 5 asistlik performansla oynadı.

Al Nassr'a transfer olmuştu

Ancak; sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlık ve sözleşmesinin uzatılmasında yaşanan maaş problemi nedeniyle anlaşma sağlanamadı ve o sezon sonunda yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılara geldiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşayan golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la sözleşme imzalamıştı.

24 maçta sadece 8 gol attı

30 yaşındaki santrfor, Suudi Arabistan Ligi'nde eski performansını arattı. Burada çıktığı 24 karşılaşmada sadece 8 gol atıp 4 asist kaydeden Kamerunlu yıldızın, Beşiktaş dönemindeki performansından eser kalmadı.