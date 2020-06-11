Virüs önlemlerini ihlal eden Semedo, takımdan ayrı kaldı

Geçtiğimiz günlerde bir doğum günü partisine katılan Semedo, antrenmana alınmadı. Portekizli oyuncu, bireysel olarak çalıştı.

Barcelonalı futbolcu Semedo, futbolculara getirilen 'özel hayatlarında toplu etkinliklerden uzak durulması' kuralına uymadı.

DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILDI

Portekizli oyuncunun, geçen pazartesi günü 19 kişiyle birlikte bir restoranda yaş günü kutlamasına katıldığı ortaya çıktı.

İspanyol basını, Barcelona Kulübü'nün tedbir amacıyla Semedo'ya takım arkadaşlarından ayrı antrenman yaptırma kararı aldığını ve olayı büyütmeden kulüp içinde çözmeye çalıştığını yazdı. Portekizli futbolcunun, koronavirüs testlerinin negatif çıkmaya devam etmesi halinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Benzer bir olay 24 Mayıs'ta Sevilla takımında görülmüş, koronavirüs önlemlerini ihlal ederek arkadaş grubuyla barbekü yaptıkları ortaya çıkan dört futbolcu, bir süre takımdan ayrı çalışmıştı