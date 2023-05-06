Watford'un yeni teknik direktör adayı: Valerien Ismael Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka takımda görev almayan Valerien Ismael'in İngiltere Championship takımlarından Watford'un başına geçebileceği yazıldı.

2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen ve bu sezonun ilk yarısında da siyah-beyazlı takımda görev yapan daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği belli oluyor.

Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana başka takım çalıştırmayan 47 yaşındaki teknik adamın yeni durağı belli oluyor.

Watford'un listesinde

The Athletic'in haberine göre, Fransız teknik adamın Championship ekibi Watford'un listesinde yer aldığı belirtildi.

İngiliz ekibinde Ismael dışında başka adayların da yer aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta 19 maçta görev yaptı

Fransız teknik adam kariyerinde daha önce İngiltere'de West Bromwich Albion'da görev almıştı. Beşiktaş'ın başında 19 maça çıkan Valerien Ismael, 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasındaki Hatayspor maçının ardından Ismael ile yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılarda göreve Şenol Güneş gelmişti.