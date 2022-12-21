Wayne Rooney: Messi, Cristiano Ronaldo'dan daha farklı

Wayne Rooney, 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Arjantin ile şampiyon olan Lionel Messi ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdı.

Manchester United ve İngiltere futbol efsanesi Wayne Rooney, 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

"Ronaldo'ya çok büyük saygım var"

Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı olan Wayne Rooney, "Ronaldo'ya çok büyük saygım var. Ronaldo'nun gelmiş geçmiş en büyük futbolcu olduğunu iddia edenler var. Görüşlerine saygı duyuyorum ama benim için Messi, çok daha farklı." değerlendirmesini yaptı.

"Yetenekleri çok çok farklı"

Rooney, "Messi ile birkaç kez karşı karşıya geldim. Topu alıp tutması, gitmesi, oyunu kontrol etmesi, oyunculara pasları ve gol yetenekleri çok çok farklı." ifadelerini kullandı.

DC United'ın teknik direktörlüğünü yapıyor

ABD MLS takımlarından DC United'ın teknik direktörlüğünü yapan Wayne Rooney, futbol hayatında Everton, Manchester United, DC United ve Derby formalarını giymişti.