Wayne Rooney: Ronaldo'nun yaptığı şeyler kabul edilemez

Wayne Rooney: Ronaldo'nun yaptığı şeyler kabul edilemez

İngiliz futbol adamı Wayne Rooney, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi. Rooney,"Ronaldo'nun sezon başından bu yana yaptığı şeyler Manchester United için kabul edilemez." dedi.

DC United'ın Teknik Direktörü Wayne Rooney, Manchester United'dan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kabul edilemez"

Rooney, "Ronaldo, Messi ile birlikte tüm zamanların en iyi oyuncusu ama sezon başından bu yana yaptığı şeyler Manchester United için kabul edilemez." dedi.

"Roy, böyle bir şeyi kabul etmez"

Ronaldo'nun oyuna girmeyi reddettiği Tottenham karşılaşmasının ardından Roy Keane'nin Portekizli yıldızı savunmasına da değinen Rooney, "Roy'un onu savunduğunu gördüm. Roy, böyle bir şeyi kabul etmez." diye konuştu.

"Cristiano'nun yapması gereken, kafasını eğmesi"

İngiliz futbol adamı, son olarak, "Manchester United'ın şu anda en son ihtiyaç duyacağı şey, yeniden inşa etmeye çalıştığı takımda bir dikkat dağıtıcı. Cristiano'nun yapması gereken, kafasını eğmesi ve teknik direktörün kendisine ihtiyacı olduğunda oynamaya hazır olması.

Eğer bunu yaparsa, değerli olacaktır. Eğer bunu yapmazsa, dikkat dağıtıcı hale gelecektir." ifadelerini kullandı.