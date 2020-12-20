Werder Bremenli Eren Dinkçi ilk maçında golünü attı

19 yaşındaki Eren Dinkçi, Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da çıktığı ilk maçta Mainz 05 ağlarını sarsmayı başardı.

Werder Bremen'in 19 yaşındaki Türk oyuncusu Eren Dinkçi, ilk Bundesliga maçında golle buluşmayı başardı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen ve bugün Mainz 05 karşısında ilk kez takımının formasını giyen 19 yaşındaki Eren Dinkçi, attığı golle takımı Werder Bremen'e 3 puanı kazandıran oyuncu oldu.

5 DAKİKA SONRA GOLÜNÜ ATTI

Bundesliga'nın 13’üncü hafta maçında Mainz 05 ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 85'inci dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan forvet oyuncusu Eren Dinkçi, ilk kez bir Bundesliga maçında sahaya çıktı.

Oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra takımının geliştirdiği atakta kafa vuruşu ile rakip fileleri havalandıran genç forvet, ilk Bundesliga maçında gol atmayı başarmış oldu. Werder Bremen, Mainz 05 deplasmanından Eren Dinkçi'nin attığı tek golle üç puanla döndü.

U19 MİLLİ TAKIMIMIZDA DA FORMA GİYDİ

Temmuz 2019 tarihinde SC Borgfeld takımından transfer olan Eren Dinkçi, Werder Bremen'in ikinci takımında forma giyiyordu. Dinkçi, Regionalliga'da Werder Bremen II formasıyla 7 gole imza atmıştı.

Genç oyuncu, sezon öncesi Türkiye U19 Milli Takımı forması da giyerken şu anda Almanya U20 Milli Takımı'nda oynuyor.