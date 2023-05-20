Wesley Sneijder: Bana en çok benzeyen oyuncu Hakan Çalhanoğlu Efsane futbolcu Wesley Sneijder, eski takımı Inter'in orta sahadaki yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu kendisine benzetti.

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter karşılaşacak.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder dev finalle ilgili La Gazzetta dello Sport'a konuşurken, Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu hakkında da övgü dolu sözler sarf etti.

"Finalde kendi ülkesinde oynayacak"

Hakan Çalhanoğlu'ndan bahseden Wesley Sneijder şu ifadeleri kullandı:

"Mkhitaryan tüm rolleri oynayabilir. Barella'nın inanılmaz bir enerjisi var. Brozovic çok dengeli. Bana en çok benzeyen oyuncu ise Hakan Çalhanoğlu. Finalde kendi ülkesinde oynayacak bu onu daha çok motive edecek."

"Bazı geceler San Siro benzersiz oluyor"

Bir dönem Inter'de de forma giyen Sneijder, 2009-2010 sezonunda İtalyan takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Inter'in yarı finalde Milan'ı elediği maçı tribünden izleyen Hollandalı eski futbolcu, şu şekilde konuştu: