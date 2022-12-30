West Bromwich, Okay'ın golleriyle kazandı

Championship'te West Bromwich, Preston'u 2-0 mağlup etti. Bromwich'in golleri milli oyuncu Okay Yokuşlu'dan geldi.

İngiltere Championship'in 25. haftasında West Bromwich Albion, sahasında Preston'u konuk etti. Mücadeleyi Albion, 2-0 kazanırken goller milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ayağından geldi.

Bu sezon 3. golünü attı

Maça ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu, 36 ve 57. dakikalarda attığı goller ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligde 3 gol kaydetmeyi başardı.

Albion 9. sıraya yükseldi

Bu galibiyetle West Bromwich Albion, 35 puanla 9. sıraya yükseldi. 34 puanı bulunan Preston ise 14. basamakta bulundu.