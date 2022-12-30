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    West Bromwich, Okay'ın golleriyle kazandı

    Championship'te West Bromwich, Preston'u 2-0 mağlup etti. Bromwich'in golleri milli oyuncu Okay Yokuşlu'dan geldi.
    • 30.12.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 09:51
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    West Bromwich, Okay'ın golleriyle kazandı

    İngiltere Championship'in 25. haftasında West Bromwich Albion, sahasında Preston'u konuk etti. Mücadeleyi Albion, 2-0 kazanırken goller milli oyuncu Okay Yokuşlu'nun ayağından geldi.

    Bu sezon 3. golünü attı

    Maça ilk 11'de başlayan Okay Yokuşlu, 36 ve 57. dakikalarda attığı goller ile takımına galibiyeti getiren isim oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligde 3 gol kaydetmeyi başardı.

    West Bromwich, Okay ın golleriyle kazandı #1

    Albion 9. sıraya yükseldi

    Bu galibiyetle West Bromwich Albion, 35 puanla 9. sıraya yükseldi. 34 puanı bulunan Preston ise 14. basamakta bulundu.

    West Bromwich, Okay ın golleriyle kazandı #2


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