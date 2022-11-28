Wolfsburg, Max Kruse'nin sözleşmesini feshetti

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Bundesliga'da Wolfsburg takımında forma giyen Alman oyuncu Max Kruse, takımdan ayrıldı.

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen ve maaşı ödenmediği gerekçesiyle sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini fesheden Max Kruse, şu anda formasını giydiği Wolfsburg'dan da ayrıldı.

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Max Kruse'ye gelecekte en iyisini diliyoruz"

Wolfsburg'un sportif direktörü Marcel Schafer ise, "Yapılan görüşmelerde bu çözümün herkes için en iyisi olduğu konusunda anlaşmaya vardık. Max Kruse'ye gelecekte en iyisini diliyoruz." dedi.

Bu sezon 5 maçta forma giydi

Max Kruse, 5 milyon euro bonservis bedeliyle Union Berlin'den Alman kulübüne transfer olmuş ve eylül ayında kadro dışı kalmıştı.

Bu sezon Bundesliga ekibi ile 5 maçta sahaya çıkan ve 270 dakika süre alan 34 yaşındaki oyuncu, skor üretemedi.