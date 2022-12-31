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    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı

    Premier Lig'de Liverpool sahasında Leicester City'i 2-1 mağlup etti. Liverpool'un golleri Leicester'ın savunma oyuncusu Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle geldi.
    • 31.12.2022 - 08:57
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    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı

    İngiltere Premier Lig 18. hafta maçlarıyla sürüyor. Ligin güçlü ekiplerinden Liverpool sahasında Leicester City'i konuk etti. Karşılaşma Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçın 4. dakikasında Leicester, Dewsbury-Hall'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında 38. ve 45. dakikalarda Wout Faes kendi kalesine gol attı ve Liverpool ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

    Maçın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca Liverpool sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

    Kendi kalesine 2 gol atan 4. isim

    Leicester City'nin Belçikalı stoperi Wout Faes, bir Premier Lig maçında kendi kalesine 2 gol atan 4. oyuncu oldu.

    Daha önce Jaime Carragher, Michael Proctor ve Jonathan Walters kendi kalesine 2 gol atan isimlerdi.

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı #1

    Liverpool 28 puana çıktı

    Liverpool aldığı galibiyetle beraber puanını 28 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Leicester ise bu mağlubiyetle 17 puanda kaldı ve 13. sırada kendine yer buldu.

    Gelecek hafta Premier Lig'de Liverpool deplasmanda Brentford'a konuk olacak. Leicester City ise Fulham ile karşı karşıya gelecek.

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı #2

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı #3

    Wout Faes kendi kalesine iki gol attı, Liverpool kazandı #4


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