Wout Weghorst: Beşiktaş taraftarını özlüyorum Manchester United'ın forveti Wout Weghorst Brighton maçının ardından, "Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Beşiktaş taraftarını özlüyorum" dedi.

F.A. Cup'ta Brighton'ı penaltılarda mağlup eden Manchester United'da Wout Weghorst, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Brighton karşılaşmasını değerlendiren golcü oyuncu, "Zor bir maçtı bizim için. Onları mağlup etmek kolay değildi. Penaltılar farkı yarattı. Şansımız var ki penaltılarda daha iyiydik." dedi.

"Beşiktaş taraftarını özlüyorum"

"Dürüst olmak gerekirse Türkiye'de çok iyi zaman geçirdim. Bir anda buraya geldim. Beşiktaş taraftarını özlüyorum. Harika bir zaman geçirdim. Benim için çok özeldi."

"Hayalim için ayrıldım"