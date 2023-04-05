Wout Weghorst, İngiltere'de alay konusu oldu Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a katılan Wout Weghorst, gösterdiği performansla eleştirileri üzerine topladı.

Sezon ortasında Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Hollandalı forvet Wout Weghorst, aradığı mutluluğu Ada'da bulamadı. 30 yaşındaki oyuncu, takımının Newcastle United yenilgisinin ardından İngiliz medyasında alay konusu oldu.

Yerden yere vuruldu

Manchester Evenings, "Sefil formunu, Newcastle'a karşı da sürdürdü" derken The Athletic, "Weghorst, United'ın sorunlarının ispatı" sözleriyle eleştirdi. ManU efsanesi Gary Neville de, "Weghorst, United forvetinin gereken özelliklerine sahip değil" dedi.

Manchester United ile 19 resmi maça çıkan Weghorst, bu maçlarda 2 gol 2 asist kaydetti.