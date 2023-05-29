Wout Weghorst'un çöküşü: Premier Lig'i gol atamadan tamamladı Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyerken devre arasında takımdan ayrılıp Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, İngiliz ekibinde beklenen performansı veremedi.

Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı formayla ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

İngiliz ekibinde ilk etapta düzenli olarak ilk 11 oynayan Hollandalı santrfor, istenilen gol sayılarına yaklaşamayınca formasını kaybetmişti.

Premier Lig'de 17 maçta gol atamadı

30 yaşındaki futbolcu, Manchester United ile çıktığı 17 Premier lig karşılamasında gol atmayı başaramadı.

Bu karşılaşmalarda sadece 1 asist yapan Weghorst, yalnızca Uefa Avrupa Ligi'nde Real Betis'e karşı 1 gol ve Lig kupasında oynanan Nottingham Forest maçında 1 gol atabildi.

Manchester United ile toplamda 30 maça çıkan Weghorst, 2 gol 3 asist kaydetti.

İngiliz devinin Weghorst'un bonservisini alması beklenmiyor.