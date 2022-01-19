Xavi: Dembele imzalamazsa, çözüm bulmalıyız

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, Ousmane Dembele'nin sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sözleşme görüşmeleri yaptıkları Ousmane Dembele hakkında konuştu.

"Dembele, imzalamazsa bir çözüm bulmak zorundayız." diyen İspanyol teknik adam, "Kulüp için en iyisini yapmak zorundayız. Onunla 5 aydır görüşüyoruz ancak hala bir cevap yok." sözlerini kullandı.





"BU DURUM HOŞ DEĞİL"

Perşembe günü oynanacak Athletic Bilbao maçında Fransız futbolcunun oynayıp oynamayacağı sorusuna ise Xavi, "Göreceğiz. Şu an Dembele ile olan konu kimse için hoş bir durum değil. Kesin olan şey, burada kulüp çıkarlarının üstün olduğudur." dedi.