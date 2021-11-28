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Xavi'yi Ronald Koeman'ın gözdeleri kurtardı
La Liga'da Villarreal'in konuğu olan Barcelona zorlu rakibini son dakikalarda devirdi.
- Haber Merkezi
- 28.11.2021 - 09:04
La Liga'da Xavi yönetiminde yeni bir sayfa açan Barcelona, Villarreal'in konuğu oldu.
İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısı 4 gole sahne oldu.
48. dakikada Frenkie de Jong deplasmanda Barcelona'yı öne geçirirken 76. dakikada Samuel skoru eşitledi ve durum 1-1'e geldi.
Maçın son bölümünde Barcelona'nın bir başka Hollandalı yıldızı sahneye çıktı ve 88. dakikada Memphis Depay takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imza attı.
XAVI İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Duraklama dakikalarında Philippe Coutinho penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Barcelona kritik deplasmandan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Barcelona 23 puanla yedinci sırada yer alırken Villarreal ise 16 puanda kaldı.
Xavi, La Liga'da çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.