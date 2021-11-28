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    Xavi'yi Ronald Koeman'ın gözdeleri kurtardı

    La Liga'da Villarreal'in konuğu olan Barcelona zorlu rakibini son dakikalarda devirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 09:04
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    Xavi'yi Ronald Koeman'ın gözdeleri kurtardı

    La Liga'da Xavi yönetiminde yeni bir sayfa açan Barcelona, Villarreal'in konuğu oldu.

    İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısı 4 gole sahne oldu.

    48. dakikada Frenkie de Jong deplasmanda Barcelona'yı öne geçirirken 76. dakikada Samuel skoru eşitledi ve durum 1-1'e geldi.

    Maçın son bölümünde Barcelona'nın bir başka Hollandalı yıldızı sahneye çıktı ve 88. dakikada Memphis Depay takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıyan gole imza attı.

    Xavi yi Ronald Koeman ın gözdeleri kurtardı #1

    XAVI İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

    Duraklama dakikalarında Philippe Coutinho penaltıdan attığı golle sonucu belirledi ve Barcelona kritik deplasmandan 3-1 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Barcelona 23 puanla yedinci sırada yer alırken Villarreal ise 16 puanda kaldı.

    Xavi, La Liga'da çıktığı ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

    Xavi yi Ronald Koeman ın gözdeleri kurtardı #2

    Xavi yi Ronald Koeman ın gözdeleri kurtardı #3

    Xavi yi Ronald Koeman ın gözdeleri kurtardı #4

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