Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti

Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko, Bochum'a attığı gollerle 17 yaşında Bundesliga tarihine geçti.

Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 12. dakikada Giovanni Reyna penaltıdan kaydetti.

10. golünü atan en genç oyuncu oldu

10. Bundesliga golünü kaydeden 17 yaşındaki Moukoko, Bundesliga tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.

Dortmund, üst üste 3.galibiyetini aldı

Üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bochum ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Bochum ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.