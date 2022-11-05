Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
395.935
1.97%
BTXN Coin
10.42
2.66%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti

    Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko, Bochum'a attığı gollerle 17 yaşında Bundesliga tarihine geçti.
    • 05.11.2022 - 19:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti

    Bundesliga'nın 13. haftasında Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 3-0'lık skorla kazandı.

    Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 45+2. dakikalarda Youssoufa Moukoko, 12. dakikada Giovanni Reyna penaltıdan kaydetti.

    10. golünü atan en genç oyuncu oldu

    10. Bundesliga golünü kaydeden 17 yaşındaki Moukoko, Bundesliga tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

    Dortmund forması giyen milli oyuncumuz Salih Özcan, maçta 90 dakika forma giydi.

    Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti #1

    Dortmund, üst üste 3.galibiyetini aldı

    Üst üste 3. galibiyetini alan Dortmund, puanını 25'e yükseltti. Bochum ise üst üste ikinci yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

    Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Bochum ise sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

    Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti #2

    Youssoufa Moukoko, Bundesliga tarihine geçti #3


    MSB’den Mehmetçik paylaşımı
    Gündem

    MSB’den Mehmetçik paylaşımı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    2023 yılı vergi, ceza ve harç ücretleri belli oldu! İşte 2023 vergi, ceza ve harç ücretleri..
    Gündem

    2023 yılı vergi, ceza ve harç ücretleri belli oldu! İşte 2023 vergi, ceza ve harç ücretleri..

    Görüş Bildir