Youssoufa Moukoko sezonu kapattı

Borussia Dortmund'un genç futbolcusu Youssoufa Moukoko, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

ALMANYA 21 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMI'NDA SAKATLANDI

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Moukoko'nun ayak bağlarındaki sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan bölümünde oynamayacağı belirtildi.

Moukoko, mart ayında Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'na çağrılmış ve burada antrenmanda sakatlanmıştı.

Kamerun asıllı futbolcu, 16 yaşından bir gün almışken 21 Kasım'da Borussia Dortmund'un deplasmanda Hertha Berlin ile oynadığı maçta 85. dakikada oyuna girerek Bundesliga'da forma giyen en genç futbolcu unvanını elde etmişti.