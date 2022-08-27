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    Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puanı aldı

    Fransa Ligi'nin 4. haftasında Lille, Ajaccio'yu deplasmanda 3-1 yendi; konuk ekibin ilk golü milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan geldi.
    • 27.08.2022 - 08:45
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    Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puanı aldı

    Lille'de son iki maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, takımının Ajaccio'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta açılış golünü attı.

    Yusuf'tan şık gol

    17. dakikada ceza yayı içinden dönerek topu şık bir şekilde filelere yollayan milli oyuncu takımını 1-0 öne geçirerek bu sezon ilk golünü kaydetti.

    43. dakikada Jonathan Bamba, Lille'i 2-0 öne geçirdi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

    67. dakikada Tiago Djalo, Lille adına skoru 3-0 yaptı.

    Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puanı aldı #1

    70 dakika sahada kaldı

    Yusuf Yazıcı, 70'de yerini Jonas Martin'e bırakırken; Ajaccio, 84. dakikada Cyrille Bayala'nın golüyle farkı ikiye indirdi.

    Lille, 88. dakikada penaltı kazandı. İki dakika sonra penaltı noktasına gelen Jonathan David, atıştan yararlanamadı ve Lille sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

    Bu sezon ligde ikinci kez sahadan galip ayrılan Lille, puanını 4 hafta sonunda 7'ye çıkardı.

    Henüz galibiyetle tanışamayan Ajaccio ise 1 puanda kaldı.

    Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puanı aldı #2


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