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- Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puanı aldı
Yusuf Yazıcı attı, Lille 3 puanı aldı
- 27.08.2022 - 08:45
Lille'de son iki maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı, takımının Ajaccio'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta açılış golünü attı.
Yusuf'tan şık gol
17. dakikada ceza yayı içinden dönerek topu şık bir şekilde filelere yollayan milli oyuncu takımını 1-0 öne geçirerek bu sezon ilk golünü kaydetti.
43. dakikada Jonathan Bamba, Lille'i 2-0 öne geçirdi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
67. dakikada Tiago Djalo, Lille adına skoru 3-0 yaptı.
70 dakika sahada kaldı
Yusuf Yazıcı, 70'de yerini Jonas Martin'e bırakırken; Ajaccio, 84. dakikada Cyrille Bayala'nın golüyle farkı ikiye indirdi.
Lille, 88. dakikada penaltı kazandı. İki dakika sonra penaltı noktasına gelen Jonathan David, atıştan yararlanamadı ve Lille sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sezon ligde ikinci kez sahadan galip ayrılan Lille, puanını 4 hafta sonunda 7'ye çıkardı.
Henüz galibiyetle tanışamayan Ajaccio ise 1 puanda kaldı.