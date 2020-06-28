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    Zanka'lı Fortuna Düsseldorf küme düştü

    Zanka'nın kiralık olarak forma giydiği Fortuna Düsseldorf, ligin son haftasında Union Berlin'e 3-0 yenilerek küme düştü.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 11:48
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    Zanka'lı Fortuna Düsseldorf küme düştü #1

    Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Zanka, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

    Zanka, Almanya’da Bundesliga’da kiralık oynadığı Fortuna Düsseldorf’la küme düştü. 30 yaşındaki oyuncu Union Berlin deplasmanında 3-0 kaybeden Fortuna Düsseldorf’ta ilk 11’de başladı ve 45’te çıktı.

    GEÇEN SEZON DA KÜME DÜŞMÜŞTÜ

    Geçen yıl da İngiltere Premier Lig’de Huddersfield’la küme düşme acısı yaşayan deneyimli futbolcu, üst üste 2 sezon iki farklı ligde aynı başarısızlığı yaşadı.

    Bu sezona girilirken 2 milyon euro maliyetle Fenerbahçe’de kadroya katılan Danimarkalı savunmacı beklentileri karşılayamayınca devre arasında Fortuna Düsseldorf’a kiralanmıştı.

    Bonservisi sarı-lacivertli takımda olan Danimarkalı futbolcu Fenerbahçe’ye geri dönecek. Zanka, F.Düsseldorf’ta sezonun ikinci yarısında 9 maça çıktı.

    Zanka'lı Fortuna Düsseldorf küme düştü #2

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