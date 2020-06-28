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- Zanka'lı Fortuna Düsseldorf küme düştü
Zanka'lı Fortuna Düsseldorf küme düştü
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 11:48
Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Zanka, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
Zanka, Almanya’da Bundesliga’da kiralık oynadığı Fortuna Düsseldorf’la küme düştü. 30 yaşındaki oyuncu Union Berlin deplasmanında 3-0 kaybeden Fortuna Düsseldorf’ta ilk 11’de başladı ve 45’te çıktı.
GEÇEN SEZON DA KÜME DÜŞMÜŞTÜ
Geçen yıl da İngiltere Premier Lig’de Huddersfield’la küme düşme acısı yaşayan deneyimli futbolcu, üst üste 2 sezon iki farklı ligde aynı başarısızlığı yaşadı.
Bu sezona girilirken 2 milyon euro maliyetle Fenerbahçe’de kadroya katılan Danimarkalı savunmacı beklentileri karşılayamayınca devre arasında Fortuna Düsseldorf’a kiralanmıştı.
Bonservisi sarı-lacivertli takımda olan Danimarkalı futbolcu Fenerbahçe’ye geri dönecek. Zanka, F.Düsseldorf’ta sezonun ikinci yarısında 9 maça çıktı.