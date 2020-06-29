Zidane: Benzema'nın asisti Guti'ninkinden daha iyi

Real Madrid'in Espanyol'u 1-0 mağlup ettiği maçta şahane bir asiste imza atan Karim Benzema, hocası Zinedine Zidane'dan övgü topladı.

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, 45+1'de Casemiro'nun golüyle Espanyol'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

En yakın takipçisi Barcelona'nın 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturan Real Madrid, bitime 6 hafta kala şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Casemiro'nun gol pasını atan Karim Benzema'nın topuğuyla yaptığı asisti ise maça damgasını vurdu.

''KARİM'İN ASİSTİ EN İYİSİ''

Teknik direktör Zinedine Zidane da öğrencisinin asistini övenler arasındaydı.

2010'da Deportivo maçındaki golünde Benzema'ya ve 2006'da Sevilla maçındaki golünde Zidane'a topuk pasını veren Guti'nin asistleri ile kıyaslaması istendiğinde Fransız çalıştırıcı, şu cevabı verdi:

"Bence Karim'in asisti en iyisi. Atılan golün takım organizasyonu olması çok iyi. Sergio kafasıyla indirdi, Karim kontrol edip topuk pasını verdi ve Casemiro bitirdi. Casemiro, Karim Benzema'nın bir şeyler üretebildiğini biliyor. Çok güzel bir takım golüydü."