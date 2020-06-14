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    Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan ayrılıyor

    İsveçli golcü İbrahimovic'in sezon sonunda Milan'dan ayrılacağı ve ülkesine döneceği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2020 - 17:01
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    Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan ayrılıyor

    Ocak ayında eski kulübü Milan'a dönen Zlatan Ibrahimovic için işler bu kez yolunda gitmedi.

    Kulüpte ödemelerin aksaması nedeniyle yönetimle arası açılan ve son olarak CEO Ivan Gazidis ile tartıştığı söylenen Ibrahimovic'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    KENDİ KULÜBÜ OLAN HAMMARBY'YE TRANSFER OLACAK

    La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Ibrahimovic, sezon sonunda Milan'dan ayrılıp hisselerini satın aldığı İsveç ekibi Hammarby'ye futbolcu olarak katılacak.

    38 yaşındaki İsveçli efsane Milan formasıyla çıktığı 10 resmi maçta 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

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