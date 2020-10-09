Zlatan Ibrahimovic'in ikinci testi de pozitif çıktı

24 Eylül'de koronavirüse yakalananan Zlatan Ibrahimovic'in testi hala negatife dönmedi. İsveçli yıldız, Milan-Inter derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt maçı öncesi koronavirüs testi pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic'in, henüz hastalığı atlatamadığı ortaya çıktı.

24 Eylül'de koronavirüse yakalanan İtalyan ekibinin 39 yaşındaki yıldızının testi, aradan 2 hafta geçmesine rağmen negatife dönmedi.

DERBİDE YOK

Karantinaya alınan Ibrahimovic'e yapılan ikinci testin de pozitif çıktığı belirtildi. İsveçli golcünün, Milan'ın Inter ile oynayacağı derbide forma giymesi beklenmiyor.

"COVİD BANA MEYDAN OKUYACAK CESARETE SAHİPMİŞ"

Ibra, koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığın hiçbir belirti göstermediğini kaydederek, "Covid bana meydan okuyacak cesarete sahipmiş. Kötü bir fikir." ifadelerini kullanmıştı.