Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0’lık skorla set vermeden yendi.

Voleybol'da Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon oynadığı 13. maçı da kazanırken sadece 1 set verdi.

Sadece 1 set verdiler

Salon: Eczacıbaşı Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Heyrmann, Aybüke Özel) Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Seher Aksoy, Dixon, Buket Yılmaz, Ece Kozdere (Selin Nevruz, Hilal Kocakara, Tuana Köse, Gizem Düzeltir)

Setler: 25-16, 25-16, 25-21

Süre: 68 dakika (21, 23, 24)