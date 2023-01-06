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    Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u yendi

    Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0’lık skorla set vermeden yendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 16:29
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 16:35
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    Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u yendi

    Voleybol'da Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

    Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon oynadığı 13. maçı da kazanırken sadece 1 set verdi.

    Sadece 1 set verdiler

    Salon: Eczacıbaşı Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Yaprak Erkek, Heyrmann, Aybüke Özel) Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Seher Aksoy, Dixon, Buket Yılmaz, Ece Kozdere (Selin Nevruz, Hilal Kocakara, Tuana Köse, Gizem Düzeltir)

    Setler: 25-16, 25-16, 25-21

    Süre: 68 dakika (21, 23, 24)

    Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor u yendi #1


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