Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Hala sakin değilim Beşiktaş maçındaki tezahüratlara tepki gösteren Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Hala çok sakin değilim. Yapılanlar şeref ve hak ile bağdaştırılacak şeyler mi? Bir kadının geçmişinde yaşadıkları onun şerefini veya şerefsizliğini belirleyecek kriter midir?" dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika'nın Gent ekibiyle yapacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını söyledi.

"Yapılanlar şeref ve hak ile bağdaştırılacak şeyler mi?"

Sahalarında oynadıkları maçta eşi ve 2 kızının olduğu ortamda hem annesine hem de eşine küfür edildiğini belirten Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala çok sakin değilim. Söylediklerimin kızlarım ve hanımımın 20 metre ötesinde anneme ve eşime yapılan hakaretler üzerinden değerlendirilmesi gerekirken kendi annem ve eşim üzerinden söylediğim konuların tüm kadınların geçmişine gelmesini anlamlandıramıyorum. Beşiktaş'ın 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan." mottosu var. Yapılanlar şeref ve hak ile bağdaştırılacak şeyler mi? Bir kadının geçmişinde yaşadıkları onun şerefini veya şerefsizliğini belirleyecek kriter midir? Bunu kabul eden hangi zihniyet saçma sapan değildir? Bu suçlamaları üzerime alınmam. Yakışıksız oluyor. Benim annem ve eşimi örneklendirdiğim konu nasıl insanların geçmişte yaşadıkları ilişkilere bağlandı? Bu bağlantıyı kuramıyorum. Sürecin nasıl buraya geldiğine bir bakın."

"Şeref diye gezinenler, bizde şeref fazlasıyla var"

Öte yandan Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçta ailesine yönelik yapılan tezahüratlara ateş püsküren Belözoğlu, yaptığı çıkışla gündem olmuştu.

Belözoğlu konuya ilişkin tepkisini, "Eşim başkasının elini tutmadı, annem babamdan başkasını tanımadı. Şeref diye gezinenler, bizde şeref fazlasıyla var. Beşiktaşlılar duyarlıdır. Bu yapılan taraftarlık değil" sözleriyle dile getirdi.