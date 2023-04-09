Eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti'den milletvekili adayı oldu Eski bir hakem olan ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı da yapan Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti'den Antalya 7. sıra milletvekili adayı oldu.

İHA 14 Mayıs seçimlerine kısa bir zaman kaldı. Milletvekilliği aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi için süre 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Büyük merakla beklenen AK Parti aday listeleri de belli oldu. Eski hakem listeye girdi Eski bir hakem olan ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı da yapan Kuddusi Müftüoğlu, AK Parti'nin Antalya 7. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Uzun yıllar Türk futboluna hakem olarak hizmet veren ve FIFA kokartı da takan Müftüoğlu, 2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı yapmıştı. 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun olan Kuddusi Müftüoğlu; İngilizce, Almanca ve Fince bilmektedir.