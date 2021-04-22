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Fahrettin Altun Taha Akgül'ü tebrik etti
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, milli güreşçi Taha Akgül'ü Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 8. kez altın madalya kazanmasından dolayı kutladı.
- AA & Ensonhaber
- 22.04.2021 - 00:43
Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
"GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Taha Akgül'ü gönülden kutladığını belirtti.
"HEPİMİZİN GURURU OLDUN TAHA"
Altun paylaşımında "Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 8. Şampiyonluğunu kazanan millî sporcumuz Taha Akgül’ü gönülden kutluyorum. Hepimizin gururu oldun Taha. Daha nice yıllar al bayrağımızı gururla dalgalandır inşallah." ifadelerini kullandı.