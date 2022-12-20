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    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı

    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı

    Tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleşen Fas Milli Takımı, başkent Rabat'ta taraftarlarıyla buluştu.
    • 20.12.2022 - 20:46
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 21:09
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    2022 Dünya Kupası organizasyonu sona erdi.

    Arkantin'in kupayı kazandığı kupanın en büyük sürprizini Fas yaptı.

    Faslı futbolcular tarihinde ilk kez yarı final oynayarak FIFA Dünya Kupası'nda 4. sıraya yerleştiler.

    Rabat'ta coşkulu karşılama

    AA'nın haberine göre Fas Milli Takımı, ülkede coşkuyla karşılandı.

    Başkent Rabat'ta milli forma giyerek Fas bayrağını taşıyan binlerce vatandaş, 5. Muhammed Caddesi ve 2. Hasan Caddesi'nde Katar'dan dönen Fas Milli Takımı ekibine tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu.

    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı VİDEO

    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı #1

    8 bin polis görev aldı

    Rabat emniyet makamları Fas Milli Takımı'nın geçeceği güzergahların güvenliği için 8 bini aşkın polis görevlendirdi.

    Ulusal Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da toplu kutlamaların güvenliği için birtakım protokoller uygulandığı ifade edildi.

    Yarı finalde Fransa karşısında iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fas Milli Takımı, üçüncülük maçında ise Hırvatistan'a 2-1 yenilerek Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlamıştı.

    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı #2

    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı #3

    Faslılar milli futbolcularını coşkuyla karşıladı #4


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