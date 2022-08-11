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    Fenerbahçe, Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı

    Fenerbahçe, Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı

    UEFA Avrupa Ligi 3. Tur rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Slovacko'ya konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe bir üst tura adını yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 21:53
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 22:10
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    UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda 3-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk oldu.

    Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Miroslava Valenty Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetti.

    Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe rakip sahada baskı kurmasına karşılık golu bulamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

    Gol Serdar Dursun'dan geldi

    İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe 56. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti.

    İki dakika sonra eşitlik sağlandı

    Çek temsilcisi Fenerbahçe'nin golünden iki dakika sonra Sasinka ile skora dengeyi getirdi.

    Maçın ilerleyen dakikalarda eşitlik bozulmazken mücadele 1-1 eşitle sona ererken, Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı.

    Üst turda rakip Austria Wien

    Slovacko'yu eleyen Fenerbahçe, bir üst turda Avusturya ekibi Austria Wien ile eşleşti.

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun

    Slovacko: Nguyen; Tomic, Simko, Kadlec, Doski; Danicek, Travnik, Levin; Petrzela, Holzer, Sasinka

    Fenerbahçe, Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı #1

    Fenerbahçe, Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı #2

    Fenerbahçe, Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı #3

    Fenerbahçe, Slovacko ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura adını yazdırdı #4


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