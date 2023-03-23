Fenerbahçe'de Joao Pedro, penaltıdan yararlanamadı

Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmiyor.
Fenerbahçe son olarak Rus ekibi Zenit ile bir hazırlık maçı yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, sakatlıktan dönen oyuncusu Joao Pedro ile karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı kazandı.
Sakatlıktan döndü: Bu sefer de direğe takıldı
Arkadaşları penaltıyı kullanması için topu Joao Pedro'ya bıraktı.
Pedro'nun penaltısı üst direkten auta çıktı.
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)
(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)