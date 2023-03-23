Fenerbahçe'de Joao Pedro, penaltıdan yararlanamadı
Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmiyor.

son olarak Rus ekibi ile bir hazırlık maçı yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, sakatlıktan dönen oyuncusu Joao Pedro ile karşılaşmanın 34. dakikasında kazandı.

Sakatlıktan döndü: Bu sefer de direğe takıldı 

Arkadaşları penaltıyı kullanması için topu Joao Pedro'ya bıraktı.

Pedro'nun penaltısı üst direkten auta çıktı.

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(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

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(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)