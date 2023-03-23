Fenerbahçe'de Joao Pedro, penaltıdan yararlanamadı Zenit ile hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Joao Pedro, kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekip milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmiyor.

Fenerbahçe son olarak Rus ekibi Zenit ile bir hazırlık maçı yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, sakatlıktan dönen oyuncusu Joao Pedro ile karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı kazandı.

Sakatlıktan döndü: Bu sefer de direğe takıldı

Arkadaşları penaltıyı kullanması için topu Joao Pedro'ya bıraktı.

Pedro'nun penaltısı üst direkten auta çıktı.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)