Fernando Muslera: Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuşan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, "Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Derbi kaybettikten sonra böyle bir atmosferde mücadele ettiğimiz için çok gururluyuz" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 yendi.

Aslan'a galibiyeti getiren golü dakikalar 45+8'i gösterirken penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar puanını 73'e yükseltti ve en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

Muslera: Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum

Mücadele sonrasında Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu.

"4 maç kaldı. İnanılmaz önemliydi. Doğrudan rakiplerimizden birine karşı oynadık. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Florya'da, burada, evlerinde bize destek oluyorlar. Derbi kaybettikten sonra böyle bir atmosferde mücadele ettiğimiz için çok gururluyuz" derken, "Puan avantajını devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak motive olmamızı sağlayan bir şey bu. Her zaman kazanmak için çıkıyoruz. İstanbulspor maçında da aynı şekilde oynayacağız" ifadelerini kullandı.