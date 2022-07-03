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    Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu

    Formula 1 Britanya GP'de kazanan Sainz oldu

    Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'ini Carlos Sainz kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 20:43
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    Formula 1'de sezonun 10. yarışı olan Britanya Grand Prix'si nefesleri kesti.

    Korkutucu bir kaza ile başlayan yarışta zafere pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz ulaştı.

    Red Bull'dan Sergio Perez 2. olurken, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

    Kariyerinin ilk yarış zaferini kazandı

    Bu sonuçla birlikte Carlos Sainz kariyerinin ilk yarış zaferine ulaşmış oldu.

    Şampiyona lideri Max Verstappen ise yarışı yedinci sırada bitirdi.

    Formula 1'de sezonun 11. yarışı, 10 Temmuz'da Avusturya'da gerçekleştirilecek.

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