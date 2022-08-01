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- 1 Ağustos Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
1 Ağustos Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 01.08.2022 - 12:11
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
13:30Bucheon - GyeongnamGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
13:30Seoul E Land - GimpoGüney Kore 2.LigiBilyoner TV
18:00HIFK Helsinki - Inter TurkuFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV
19:00Drogheda - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV
19:00Chemnitzer - Union BerlinAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Energie Cottbus - Werder BremenAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
19:00Ingolstadt - Darmstadt 98Almanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
20:00Göteborg - Norrköpingİsveç AllsvenskanBilyoner TV
20:00Nordsjaelland - LyngbyDanimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00Korona Kielce - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV
20:30Hermannstadt - BotosaniRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:00Sport Boys - Cesar VallejoPeru Primera-AperturaBilyoner TV
21:30Steaua Bükreş - CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV
21:45Sochaux - Paris FCFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV
21:45Magdeburg - FrankfurtAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV
22:00Watford - Sheffield Utdİngiltere ChampionshipBein Sports 3