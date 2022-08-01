1 Ağustos Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

1 Ağustos Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:30Bucheon - GyeongnamGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

13:30Seoul E Land - GimpoGüney Kore 2.LigiBilyoner TV

18:00HIFK Helsinki - Inter TurkuFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

19:00Drogheda - Dublinİrlanda Premier LigiBilyoner TV

19:00Chemnitzer - Union BerlinAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Energie Cottbus - Werder BremenAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

19:00Ingolstadt - Darmstadt 98Almanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

20:00Göteborg - Norrköpingİsveç AllsvenskanBilyoner TV

20:00Nordsjaelland - LyngbyDanimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00Korona Kielce - Slask WroclawPolonya EkstraklasaBilyoner TV

20:30Hermannstadt - BotosaniRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:00Sport Boys - Cesar VallejoPeru Primera-AperturaBilyoner TV

21:30Steaua Bükreş - CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:45Sochaux - Paris FCFransa Ligue 2Bein Sports 2, Bilyoner TV

21:45Magdeburg - FrankfurtAlmanya Kupası DFB PokalBilyoner TV

22:00Watford - Sheffield Utdİngiltere ChampionshipBein Sports 3