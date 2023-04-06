1. Lig'de 31'inci haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

7 Nisan Cuma:

16.00 Tuzlaspor--Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 Nisan Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş

20.30 Erzurumspor FK-Rizespor: Mert Güzenge