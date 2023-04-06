1. Lig'de 31'inci haftanın hakemleri Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

7 Nisan Cuma:

16.00 Tuzlaspor--Denizlispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Boluspor-Bodrumspor: Oğuzhan Aksu

20.30 Göztepe-Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Sakaryaspor-Manisa FK: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Altınordu-Eyüpspor: Murat Erdoğan

9 Nisan Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Altay: Feridun Daldaş

20.30 Erzurumspor FK-Rizespor: Mert Güzenge