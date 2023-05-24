1. Lig'de en çok yabancı futbolcu oynatan Tuzlaspor 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süre veren ekip Tuzlaspor oldu.

AA

Geride kalan 2022-2023 sezonunda 25 Türk ile 11 yabancı uyruklu futbolcunun birden fazla takımda forma giydiği 1. Lig'de, 596 farklı isim mücadele etti.

Sezon boyunca Gençlerbirliği'nde 47 farklı isim oynarken, Ankara ekibini 41 oyuncuyla Tuzlaspor ve 39 futbolcuyla Boluspor izledi. Erzurumspor FK ile ligden çekilmesi kabul edilen Yeni Malatyaspor 26'şar oyuncuya şans verdi.

Yabancı oyuncuya en fazla süre veren ekip Tuzlaspor

Türk oyuncuların toplam sürenin yüzde 73,26'sında sahada kaldığı ligde yabancı uyruklular da yüzde 26,74 süre buldu.

1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süreyi yüzde 37,93 ile Tuzlaspor verdi. Tuzlaspor'u 37,76 ile Göztepe ve yüzde 36,18 ile Bandırmaspor izledi. Sadece Altınordu'nun yabancı futbolcu oynatmadığı ligde süre bazında yerli oyunculara en fazla şansı Denizlispor verdi. Denizli ekibinde yerli oyuncular, toplam sürenin yüzde 87,35'inde sahada kaldı.

Yerli oyuncu olarak en fazla süre alan takımlar Altınordu ile Denizlispor'un küme düştüğü ligde Ankara Keçiörengücü'nde 13, Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da 12, Gençlerbirliği, Göztepe ve Sakaryaspor'da ise 11 yabancı uyruklu futbolcu mücadele etti.

3 takımda forma giyenler

Sezona Boluspor'da başlayan ve ara transfer döneminde Adanaspor'a geçen Abdurrahman Canlı, Adanaspor'un ligden çekilmesinin ardından sezonu Bodrumspor'da tamamladı.

İlk olarak Göztepe'de 2 maça çıktıktan sonra Süper Lig temsilcisi Hatayspor'la anlaşan Kerim Alıcı, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yetiştiği kulübü Altınordu'ya transfer oldu.