1. Lig'de play-offlar başlıyor Spor Toto 1. Lig play-off turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesi bugün iki maçla başlayacak.

İlk maç 17.00'de

İlk olarak saat 17.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda Bodrumspor-Göztepe, saat 20.00'de ise Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşmaları oynanacak.

Maçlar beİN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Hakemler de belli oldu

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, oynanacak play-off ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Bodrumspor-Göztepe: Arda Kardeşler

Sakaryaspor-Eyüpspor: Zorbay Küçük