1. Lig'de puan durumu

Süper Lig'e çıkma yarışının devam ettiği 1. Lig'de Ümraniye liderliğini korurken Ankaragücü ve BB Erzurum zirve takibini sürdürüyor. Küme düşme hattında ise Bursa ve Denizli gibi köklü takımlar var.

Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek.

Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise 1. Lig'e veda edecek.

İlk devre heyecanı dünkü maçlarla tamamlanan 1. Lig'de ikinci yarı, 8 Ocak 2022'deki maçlarla başlayacak.

LİDER ÜMRANİYESPOR

İlk yarıyı 39 puanla lider tamamlayan Ümraniyespor, ligde sadece 12. ve 15. haftalarda liderliği Ankaragücü'ne bıraktı.

İstanbul temsilcisi diğer 17 haftada zirvede yer aldı. Lideri 36'ar puana sahip Ankaragücü ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 32'şer puanlı Bandırmaspor ve Eyüpspor izledi.

Ligin son 4 sırasında ise 19'ar puana sahip Ankara Keçiörengücü ile Bursaspor'un yanı sıra 16 puanlı Denizlispor ve 8 puanda kalan Balıkesirspor yer aldı.

EN GOLCÜ TAKIM YİNE ÜMRANİYE

Toplam 446 golün atıldığı ligde 34 gole ulaşan Ümraniyespor en golcü, 14 golü bulunan Balıkesirspor en az gol atan takım oldu.

Lider Ümraniyespor'un 12 galibiyetle en fazla sahadan 3 puanla ayrılan ekip konumundaki ligde Balıkesirspor, ilk devrede 2 galibiyette kaldı.

UMUT BULUT GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Eyüpspor formasıyla ligin ilk devresinde 10 gole imza atan Umut Bulut, en fazla gol isim konumunda yer aldı.

Tecrübeli golcüyü dokuzar golle Dino Ndlovu (Kocaelispor), Emeka Friday Eze (Ankara Keçiörengücü), Eren Derdiyok (Ankaragücü) ve İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) takip etti.