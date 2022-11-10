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    10 KASIM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getird
    • 10.11.2022 - 11:40
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    10 KASIM PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    İstanbulspor - Etimesgut Bld. | 13:00 | Aspor

    Göztepe - Bucaspor | 14:00 | Yayın yok

    Tuzlaspor - Ispartaspor | 14:00 | Yayın yok

    Ç.Rizespor - Kırklarelispor | 15:00 | Aspor

    Denizlispor - Şanlıurfaspor | 17:00 | Aspor

    Karagümrük - Kırşehirspor | 19:00 | Aspor

    Kayserispor - Sivas Bld. | 21:00 | Aspor


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