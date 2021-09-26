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    Hatayspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 08:42
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    Hatayspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

    Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 16:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.

    Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

    Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmana 6 eksikle gitti. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Dursun, Miha Zajc, Hatayspor maçında olmayacak.

    MUHTEMEL 11’LER

    Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih Kuruçuk, Falette, Adekugbe, Ruben Riberio, Onur Ergün, Traore, El Kaahi, Saba Lobjanidze, Mame Diouf

    Fenerbahçe: Altay, Kim, Szalai, Novak, Osayi, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Rossi, Pelkas, Valencia

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