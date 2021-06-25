Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için özel bir klip hazırladı.

Trabzonspor Kulübü, 2021-2022 sezonunda oyuncuların giyeceği formaların tanıtımı için hazırladığı klibi kulübün sosyal medya hesabından yayınladı.

KLİPTE KEMENÇE YAPIMI ANLATILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan klipte, Trabzon'un simgesel müzik aleti kemençenin yapımı anlatılarak, formaların tanıtımı yapıldı.

Klipte Trabzon'u anlatan taka, balıkçılık mesleği, sisli dağlar, yaylalar, Akyazı Stadyumu, horon ve taraftarların görüntülerine de yer verilirken, bordo-mavililerin Trabzonspor'un şampiyonluğunda kemençe çalmayı hayal ettikleri ifade edildi.

''O RÜYANIN GERÇEK OLACAĞI GÜNÜ HASRETLE BEKLİYORUZ''

Yayımlanan klipte yeni formaların gücü kemençenin özellikleriyle karşılaştırılarak, "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor yeni sezon formalarını kliple tanıttı VİDEO