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- 11 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
11 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
- 11.10.2022 - 11:48
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
19:45Kopenhag - Manchester CityUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen
19:45Maccabi Haifa - JuventusUEFA Şampiyonlar LigiExxen
20:00Halmstads - Orgryteİsveç SuperettanBilyoner TV
20:00Jönköpings - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV
21:45Dundee United - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV
22:00Milan - ChelseaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Celtic - LeipzigUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
22:00Dinamo Zagreb - SalzburgUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00B.Dortmund - SevillaUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00PSG - BenficaUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen
22:00Shakhtar Donetsk - Real MadridUEFA Şampiyonlar LigiExxen
22:00Fenix - MaldonadoUruguay Premier LigiBilyoner TV