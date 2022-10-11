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    11 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 11.10.2022 - 11:48
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    11 EKİM SALI 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    19:45Kopenhag - Manchester CityUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

    19:45Maccabi Haifa - JuventusUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    20:00Halmstads - Orgryteİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Jönköpings - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV

    21:45Dundee United - Hibernianİskoçya Premier LigBilyoner TV

    22:00Milan - ChelseaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Celtic - LeipzigUEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

    22:00Dinamo Zagreb - SalzburgUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00B.Dortmund - SevillaUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00PSG - BenficaUEFA Şampiyonlar LigiTV 8 Buçuk, Exxen

    22:00Shakhtar Donetsk - Real MadridUEFA Şampiyonlar LigiExxen

    22:00Fenix - MaldonadoUruguay Premier LigiBilyoner TV


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