11 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

16:00 Bryne - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Fredrikstad - Start Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Kongsvinger - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Sandnes - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Skeid - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 America Mineiro - Atletico PR Brezilya Serie A Bilyoner TV

17:00 Londrina - Mirassol Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:00 Ponte Preta - Sport Recife Brezilya Serie B Bilyoner TV

17:30 Energetik BGU - Belshina Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

18:00 Austria Vienna - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

18:00 Aalesund - Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Bodo Glimt - Ham Kam Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Haugesund - Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Odds BK - Molde Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Sarpsborg 08 - Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Stabaek - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Valerenga - Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:30 HJK Helsinki - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Lahti - Haka Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Mariehamn - SJK Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 VPS - KuPS Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Djurgarden - Norrköping İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

18:30 Hacken - Mjallby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

19:00 FC Emmen - Almere Hollanda Eredivisie Bilyoner TV

19:30 Gomel - Zhodino Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

20:00 St.Louis - LA Galaxy 2 MLS Bilyoner TV

20:00 Bucaspor - İskenderunspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final Bucaspor 1928 Youtube

20:00 Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final TRT Kürdi

20:15 Brann - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

20:30 İsrail - Güney Kore FIFA U20 Dünya Kupası 3'üncülük TRT Spo rPlus FIFA

20:45 Fenerbahçe - M.Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası ZTK Final ATV

21:30 Bari - Cagliari İtalya Serie B Play off/Final Bilyoner TV

21:30 Avai - Botafogo SP Brezilya Serie B Bilyoner TV

21:45 Verona - Spezia İtalya Serie A Play Off/Final S Sport PlusS Sport 2

22:00 Internacional - Vasco Da Gama Brezilya Serie A Bilyoner TV

22:00 Sao Paulo - Palmeiras Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor SmartBilyoner TV

22:00 Alaves - Levante İspanya La Liga 2 Play-Off Final S SportS Sport PlusBilyoner TV

22:15 Maritimo - Estrela Portekiz Liga NOS Bilyoner TV