11 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Nisan 2023 hangi maçlar var?

13:30 Keçiörengücü - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

15:00 Şanlıurfaspor - Erokspor TFF 2. Lig Yayın Yok

16:00 Bodrumspor - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

16:00 Azerbaycan - Türkiye Kadınlar Hazırlık Maçı CBC Sport

17:00 Vojvodina - Novi Pazar Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Cukaricki - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 FK Vozdovac - Backa Topola Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:30 Silkeborg - AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Barracas Central - CA Platense Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart

20:30 Samsunspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

21:45 Dundee FC - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV

21:45 Inverness - Arbroath İskoçya Championship Bilyoner TV

21:45 Morton - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV

22:00 Benfica - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Manchester City - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen