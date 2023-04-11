11 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
11 Nisan 2023 hangi maçlar var?
13:30 Keçiörengücü - Göztepe Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
15:00 Şanlıurfaspor - Erokspor TFF 2. Lig Yayın Yok
16:00 Bodrumspor - Pendikspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
16:00 Azerbaycan - Türkiye Kadınlar Hazırlık Maçı CBC Sport
17:00 Vojvodina - Novi Pazar Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 Cukaricki - Partizan Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 FK Vozdovac - Backa Topola Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:30 Silkeborg - AC Horsens Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Barracas Central - CA Platense Arjantin Primera Division Smart Spor HDSpor Smart
20:30 Samsunspor - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
21:45 Dundee FC - Raith İskoçya Championship Bilyoner TV
21:45 Inverness - Arbroath İskoçya Championship Bilyoner TV
21:45 Morton - Hamilton İskoçya Championship Bilyoner TV
22:00 Benfica - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final TV 8 Buçuk Exxen
22:00 Manchester City - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final CBC Sport Exxen