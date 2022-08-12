12 AĞUSTOS CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

12 AĞUSTOS CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol İslami Dayanışma Turnuvasi Türkiye - Cezayir takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Azerbaycan Premier Ligi Zira - Sabah Bakü takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 18:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Kaiserslautern - Paderborn takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4, Tivibu Spor 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga 2 Nürnberg - Heidenheim takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 19:30 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1, Tivibu Spor 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig Trabzonspor - Hatayspor takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto 1. Lig Altay - Samsunspor takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Almanya Bundesliga Freiburg - B.Dortmund takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 21:30 ile başlayacak müsabaka, Tivibu Spor 2, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 1 Nantes - Lille takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports Max 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İspanya La Liga Osasuna - Sevilla takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, S Sport, S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İngiltere Championship Watford - Burnley takımları karşı karşıya geliyor. 12.08.2022 | Cuma günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.