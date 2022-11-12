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    12 KASIM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 12.11.2022 - 12:19
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    12 KASIM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

    17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

    17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

    20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek


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