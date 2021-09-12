- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe-Sivasspor - CANLI SKOR
Fenerbahçe-Sivasspor - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 12.09.2021 - 16:58
- Güncelleme : 12.09.2021 - 17:51
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Sivasspor
44' Gol... Fenerbahçe 1-1 Sivasspor (Henrique)
40' VAR incelemesi sonucu Sivasspor penaltı kazandı.
36' Berisha kaleciyle karşı karşıya kaldı, Muammer son anda kalesinden çıkarak topu kontrol etti.
34' Gradel sol kanattan ceza sahasına ortaladı, Yatabare'nin kafa vuruşu dışarı çıktı.
23' Gol... Fenerbahçe 1-0 Sivasspor (Osayi Samuel)
16' Henrique ceza sahası dışından vurdu, Altay topu tek hamlede kontrol etti.
12' Rossi şık hareketlerle ceza sahasına girdi, Uruguaylı oyuncunun plase vuruşu az farkla dışarı çıktı.
11' Henrique topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Gustavo bu topu son anda dışarı gönderdi. Sivasspor köşe vuruşu kullanacak.
5' Osayi topu ceza sahasının sağından kale önüne çevirdi, Rossi topa dokunamadı.
2' Yatabare ceza sahasının solundan vurdu, kaleci Altay topu kurtardı.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başladı. Hakem Halis Özkahya'nın yönetttiği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Serdar, Tisserand, Gustavo, Zajc, Osayi Samuel, Muhammed, Rossi, Mesut, Berisha
Sivasspor: Muammer, Uğur, Dimitrios, Caner, Ahmet, Cofie, Fayçal, Hakan, Gradel, Pedro, Yatabare