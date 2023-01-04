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Galatasaray - Ankaragücü maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
- 04.01.2023 - 18:46
- Güncelleme : 04.01.2023 - 18:53
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Galatasaray - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Taylan, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Tasos