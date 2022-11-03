UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında son maçlar tamamlandı. Maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelelere sahne olan maçların ardından grup aşaması sona erdi.

Son 16'ya yükselen takımlar

E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri olabilirler

Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sevilla, Sporting, Shakhtar, Juventus ve Salzburg yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe ve TRABZONSPOR Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlarsa play-off turunda bu takımlardan ikisiyle eşleşecek.

E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6