Petrol
95.31
-0.33%
Euro
18.3393
0.30%
Dolar
18.6246
0.04%
Altın
979.12
-0.03%
Borsa
4072
0.42%
Bitcoin
381.052
-1.15%
BTXN Coin
9.96
-1.77%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında son maçlar tamamlandı. Maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 02:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadelelere sahne olan maçların ardından grup aşaması sona erdi.

    Son 16'ya yükselen takımlar

    E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

    Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

    Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri olabilirler

    Ajax, Leverkusen, Barcelona, Sevilla, Sporting, Shakhtar, Juventus ve Salzburg yollarına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

    Fenerbahçe ve TRABZONSPOR Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlarsa play-off turunda bu takımlardan ikisiyle eşleşecek.

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

    Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

    Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4

    Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

    Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

    Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

    Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

    Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2

    Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6

    UEFA Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3


    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da, keneviri çamaşır kurutur gibi asan şüphelilere operasyon

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Ümit Özdağ'a esnaftan ummadığı cevap: Peygamber Efendimiz de muhacirdi
    3. Sayfa

    Ümit Özdağ'a esnaftan ummadığı cevap: Peygamber Efendimiz de muhacirdi

    Görüş Bildir