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    Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 20:41
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    Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

    Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Ertuğrul, Recep, Figueiredo, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Dicko

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

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