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Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 20:41
Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'ya konuk oluyor.
Kalyon Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Jefferson, Ertuğrul, Recep, Figueiredo, Mendyl, Merkel, Kitsiou, Dicko
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan