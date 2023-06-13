13 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
19:00 Alanya Kestel - Karaman FK TFF 3. Lig Play-Off Final TRT Spor
14 Haziran 2023 Çarşamba hangi maçlar var?
19:00 Kepez Bld. - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off Final A Spor
21:45 Hollanda - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS Sport S Sport Plus
15 Haziran 2023 Perşembe kimin maçı var?
02:00 Hartford Athletic - Detroit ABD USL Championship USL Championship Youtube
04:00 El Paso Locomotive - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:00 San Diego Loyal - San Antonio ABD USL Championship USL Championship Youtube
05:30 Los Angeles FC - Houston Dynamo MLS Bilyoner TV
15:00 Arjantin - Avustralya Hazırlık Maçı Yayın Yok
19:00 Şanlıurfaspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Final A Spor
21:45 İspanya - İtalya UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS SportS Sport Plus