13 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

19:00 Alanya Kestel - Karaman FK TFF 3. Lig Play-Off Final TRT Spor

14 Haziran 2023 Çarşamba hangi maçlar var?

19:00 Kepez Bld. - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off Final A Spor

21:45 Hollanda - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS Sport S Sport Plus

15 Haziran 2023 Perşembe kimin maçı var?

02:00 Hartford Athletic - Detroit ABD USL Championship USL Championship Youtube

04:00 El Paso Locomotive - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:00 San Diego Loyal - San Antonio ABD USL Championship USL Championship Youtube

05:30 Los Angeles FC - Houston Dynamo MLS Bilyoner TV

15:00 Arjantin - Avustralya Hazırlık Maçı Yayın Yok

19:00 Şanlıurfaspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Final A Spor

21:45 İspanya - İtalya UEFA Uluslar Ligi Yarı Final CBC SportS SportS Sport Plus